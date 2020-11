Assassin’s Creed Valhalla : la mise à jour 1.0.4 ajoute des options graphiques sur PS5 et Xbox Series

Depuis sa sortie, Assassin’s Creed Valhalla réalise des scores de ventes impressionnants, légèrement ternis par les plaintes des joueurs relevant de nombreux bugs dans le jeu. Ubisoft compte bien les résoudre en partie avec une nouvelle mise à jour, qui apporte en plus de cela des options graphiques pour les consoles de nouvelles générations.

Le choix entre le confort et le plaisir des yeux

Cette mise à jour 1.0.4 est disponible dès aujourd’hui, et pèse entre 2.5 Go et 5.3 Go selon la plateforme sur laquelle vous possédez le jeu. Elle apporte notamment la possibilité de choisir entre le mode Performance (avec les 60 fps) et le mode Qualité (4K native/30 fps) sur PS5 et Xbox Series.

De nombreux correctifs ont été appliqués à divers endroits du jeu, comme les quêtes, l’interface ou encore les combats, que Ubisoft détaille dans le patch note complet.

Assassin’s Creed Valhalla est disponible sur PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Pour en savoir plus sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.