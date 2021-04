Assassin’s Creed Valhalla : La mise à jour 1.2.1 est disponible, tout ce qu’il faut savoir

Ubisoft a récemment pris la parole pour s’exprimer sur les mises à jour d’Assassin’s Creed Valhalla, souvent jugées décevantes par la communauté. L’éditeur avait alors expliqué en détails comment était créée une mise à jour, tout en fixant un calendrier pour l’ajout des futurs contenus. La mise à jour 1.2.1 est quant à elle disponible depuis hier, et voici ce qu’elle corrige.

Tous les changements apportés dans la MAJ 1.2.1

Cette mise à jour prépare donc le terrain pour le prochain DLC du jeu, qui arrivera le 13 mai. En attendant, on peut découvrir sur le site officiel tout le contenu de cette update, qui est relativement massive. Parmi les nouveautés, on notera que Eivor aura droit à trois nouvelles capacités, à savoir : Rage froide, Œil du Nord et Rage intense.

Vous retrouverez par la suite le patch note complet publié sur le site officiel d’Ubisoft :

Poids de la MAJ 1.2.1

PC : Environ 14 Go

PS5 : Environ 5,5 Go

PS4 : Environ 5 à 8 Go selon la région

Xbox Series X|S : Environ 16 Go

Xbox One : Environ 12,8 Go

Divers

Ajout d’une option au menu de gameplay permettant d’activer/désactiver la caméra lors des coups d’achèvement.

Correction d’un problème empêchant le déclenchement du duel avec Dag après avoir dormi durant Une tempête s’annonce.

Début du peuplement d’espèces de poissons absentes : petit flétan, petit esturgeon, grande plie et grand maquereau.

Autorisation de l’application de l’apparence des tenues de Bayek et d’Altaïr à d’autres tenues lors de l’utilisation de la modification d’apparence (transmog).

Équilibrage

Prolongation de la durée de l’aptitude Cri de guerre.

Modification de Bond intrépide afin de faciliter les sauts depuis un lieu élevé.

Correction d’un problème avec Mort tournoyante et Morsure de Vord entraînant une probabilité de réussite plus élevée que prévu.

Quêtes, événements et activités annexes

Correction de plusieurs problèmes empêchant de mener à bien l’événement Prescience porcine dans le Cent.

Correction d’un problème d’absence de mise en surbrillance de mystère pour diverses amanites tue-mouches.

Correction d’un problème empêchant, dans En l’absence d’ealdorman, le joueur de mener à bien la quête alors que la broche a déjà été récupérée avant le début de cette quête.

Correction d’un problème de nouvelle diffusion de dialogues d’introduction lors du retour à Ravensthorpe.

Dans Puanteur de la traîtrise, Soma tuera désormais le traître ou la traîtresse choisi(e) par Eivor.

Correction de divers problèmes lors du combat contre Fenrir.

Correction d’un problème empêchant le joueur de déplacer les marchandises permettant de mener à bien la quête Sang de pierre.

Correction d’un problème empêchant Eivor d’interagir avec des PNJ et propriétaires de bâtiments à Ravensthorpe.

Correction d’un problème d’absence de déblocage de l’aptitude Meilleur ami de l’homme après avoir mené à bien la quête Un petit souci.

Correction d’un problème avec le Bâtisseur empêchant le joueur de progresser dans la quête Mesures défensives.

Correction d’un problème empêchant certains PNJ de jouer les gardes du corps après chargement d’une sauvegarde dans le cadre de l’objectif consistant à enfoncer la deuxième porte lors de la quête Les fils de Ragnar.

Correction d’un problème empêchant, après l’achèvement du récit d’Est-Anglie, le joueur de progresser et de parler à Randvi.

Correction d’un problème empêchant le déclenchement de la quête Gloire perdue si le joueur a trouvé Halfdan avant de rejoindre la halle royale.

Correction d’un problème de mauvais placement d’objectifs dans la quête Faiseuse de roi.

Correction d’un problème empêchant la mise à jour de la quête Attaques fluviales si le joueur quitte la quête avant d’avoir achevé le didacticiel.

Correction d’un problème empêchant Eivor de parler à Vagn au retour d’une attaque fluviale avec tous les indices du fleuve Dee.

Correction d’un problème empêchant la mise à jour de la quête Un accueil déplorable lors de l’affrontement de bandits à l’arrivée en Angleterre.

Correction d’un problème empêchant, dans Le chaudron perdu, le joueur d’examiner le dernier lieu après avoir été attaqué durant l’enquête.

Correction d’un problème empêchant le joueur de continuer après avoir accepté de s’engager pour le Hamtunscire.

Correction d’un problème de disparition de Gungnir, ce qui empêche de l’acquérir ou de l’utiliser.

Correction d’un problème permettant au joueur de tuer Sunniva dans Ornement d’hommage.

Correction d’un problème empêchant, dans l’antre des voleurs du Glowecestrescire, de déplacer une étagère pour récupérer les richesses.

Correction d’un problème empêchant l’accès à l’objectif suivant après avoir combattu Rikiwulf dans Liens d’honneur.

Correction d’un problème empêchant le joueur d’interagir avec Randvi après avoir mené à bien L’incendie de l’homme d’osier.

Correction d’un problème empêchant les PNJ d’interagir avec Eivor après avoir achevé le récit du Grantebridgescire.

Correction d’un problème empêchant, dans Récolter ce qui a été semé, le joueur de progresser en raison de la mort du PNJ de la quête.

Correction d’un problème empêchant, dans La première nuit de Samhain, la mise à jour de la quête après avoir parlé à Gunnar.

Correction d’un problème de diffusion de la scène cinématique d’Importuns durant l’attaque.

Correction d’un problème permettant à Eivor d’interagir avec la vieille femme durant l’attaque d’Importuns.

Correction d’un problème de boucle de dialogue empêchant de mener à bien la quête du Mystérieux berserker.

Correction d’un problème empêchant de réussite de quête, Vili ne suivant pas Eivor après la mort des bandits dans Le prix de la sagesse.

Correction d’un problème lié à l’énigme de Lamentation de scalde, pour fuite de PNJ.

Correction d’un problème empêchant le joueur de parler à Orwig Sans-trépas, à Hordafylke.

Graphismes et audio

Correction de divers problèmes de graphismes, d’éclairage ou de textures.

Correction de divers effets sonores incorrects.

Attaques fluviales, jomsvikings, assauts

Correction de divers problèmes de clipping sur les cartes d’attaques fluviales.

Correction de diverses anomalies de texte lors d’attaques fluviales.

Correction de divers problèmes d’animation du personnage du joueur ou de PNJ lors d’attaques fluviales.

Correction d’un problème, sur le fleuve Dee, empêchant l’activation du champion lorsque Eivor entre dans sa salle.

Correction d’un problème où, en l’absence d’équipement, l’emplacement du casque de jomsviking est affiché en noir.

Les jomsvikings ne demanderont plus d’aide avant que celle-ci soit requise. À eux de se débrouiller !

Correction d’un problème d’absence des marchandises étrangères de l’inventaire au retour d’une attaque fluviale.

Amélioration des lieux de débarquement et des limites de campement sur le fleuve Dee.

Augmentation de la profondeur du fleuve Dee afin d’éviter les échouements du navire du joueur.

Correction d’un problème d’inactivité des jomsvikings après abaissement du pont-levis sur le fleuve Dee. Qu’est-ce qui leur prend ?

Correction d’un problème audio amenant Vagn à répéter sa réplique de recrutement. Selon certains, et pas les meilleurs, la pédagogie, c’est la répétition…

Correction de problèmes amenant le navire à apparaître soudainement sur la Severn en cas d’appel. Les attaques supposent de surgir, mais pas à ce point-là.

Correction de problèmes empêchant le joueur de poursuivre sur la Severn.

Correction de problèmes de jauge d’alerte lors d’attaques fluviales.

Correction d’un problème pouvant empêcher les jomsvikings de prendre part à une attaque lancée par Eivor depuis la terre ferme.

Correction d’un problème empêchant les assaillants d’affronter les gardes. Qui a engagé ces bons à rien ?

Correction d’un problème empêchant le navire de recourir à la discrétion dans certaines régions lors d’attaques fluviales.

Correction de plusieurs problèmes empêchant d’abaisser le mât près de certains ponts lors d’attaques fluviales.

Correction d’un problème de disparition de l’icône de réanimation des jomsvikings lorsqu’Eivor est trop loin. Maintenant qu’ils ont servi…

Dorénavant, les obstacles ne réapparaîtront plus sur la Severn avant le départ du joueur en fin de campagne fluviale.

Correction de plusieurs problèmes empêchant le joueur de fouiller plusieurs coffres lors d’attaques fluviales.

Correction d’absence de présentation du quai d’attaques fluviales après sa construction.

Correction d’un problème d’absence de dévoilement d’icônes sur la carte lors d’attaques fluviales.

Correction d’un problème empêchant l’apparition d’ennemis lors d’attaques fluviales sur la Severn.

Correction d’un problème de fin brutale de la musique après pillage d’un grand coffre lors d’attaques.

Correction d’un problème de présentation de l’épée sacrée de saint George sous la forme d’une hache. Le maniement est différent.

Correction d’un problème empêchant le joueur de mener à bien l’objectif de récupération de marchandises étrangères si les camps militaires ont été attaqués avant les villages pour des rations.

Correction d’un problème de limite 1/1 des marchandises étrangères.

Gameplay, combat et IA

Les animaux resteront à l’image après le début des dialogues. Les bestioles tapent l’incruste.

Correction de plusieurs problèmes liés à Vision d’Odin.

Correction de plusieurs problèmes de caméra.

Correction d’un problème de présentation de Piège de berserker et de Coup d’épaule sous la forme de l’aptitude Piqué des Valkyries.

Correction de plusieurs problèmes de navigation automatique du navire.

Tous les animaux réagiront dorénavant correctement à l’aptitude Coup d’épaule.

Correction de plusieurs problèmes empêchant certains animaux sauvages de s’attaquer mutuellement lorsqu’ils sont sous l’influence de Piège de berserker.

Correction d’un problème de maintien en vigueur, dans certaines conditions, d’effet d’état de combo à l’arc léger.

Correction d’un problème empêchant le fonctionnement de Butin de corbeau.

Correction d’un problème empêchant le fonctionnement de l’aptitude Meilleur ami de l’homme contre des zélotes. Même Dwolfg les craignait…

Univers

Correction de divers problèmes de flottement d’objet.

Correction de plusieurs problèmes d’objets empêchant Eivor d’entrer dans des bâtiments.

Correction de divers problèmes de coincement d’Eivor, de PNJ ou de navire.

Interface utilisateur

Correction de divers problèmes d’interface/HUD.

Correction de divers textes inexacts.

Correction de l’absence d’affichage de pop-up lors d’achat d’objets.

Correction de divers problèmes de cadre en mode Photo.

Correction d’un problème d’absence de l’icône de boost de navire de la barre d’énergie.

Correction d’un problème d’épuisement d’énergie de la compétence de boost de navire en cas de deux utilisations successives sans intervalle.

Correction d’un problème empêchant le joueur d’acheter des objets à thème de berserker au magasin de l’Animus ou de déterminer s’il les possède déjà sur une autre plate-forme.

Correction d’un problème empêchant l’application de l’apparence Corbeau coloré à Synin.

Système

Le jeu affichera dorénavant une notification s’il lui est impossible de sauvegarder.

(PC) Correction d’un problème maintenant en vigueur Vsync en état verrouillé en mode fenêtré.

(PS5) Tous les trophées obtenus sur PS4 seront désormais débloqués sur PS5 (les trophées Légende viking, Demande de service, Ainsi qu’il était prédit, Désordre des Anciens, Le hobby de Skadi, Viking de l’ombre et Champion d’orlog se débloqueront rétroactivement si les conditions étaient antérieurement remplies).

(PS4/PS5) Correction d’un problème de sensibilité très élevée lors du jeu au clavier et à la souris.

Performances et stabilité

Amélioration des performances et de la stabilité.

Assassin’s Creed Valhalla est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus sur le jeu.