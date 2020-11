Assassin’s Creed Valhalla : 9 minutes de gameplay à découvrir sur Xbox Series X

Avec le report de Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Valhalla a désormais le champ un peu plus libre en ce mois de novembre, et multiplie les démonstrations. Après un spot TV qui nous apprenait à vivre à façon viking, c’est au tour d’une vidéo de gameplay de 9 minutes de nous en montrer plus sur ce qui nous attend dans le jeu.

Un tour d’horizon complet

Cet extrait de gameplay a été capturé sur Xbox Series X, et nous permet de voir à quoi ressemblera le jeu sur la future console de Microsoft. On en apprend également un peu plus sur le développement du village d’Eivor, tout comme les raids, le système de combat ainsi que l’aspect mythologique du jeu.

Assassin’s Creed Valhalla sera disponible dès le 10 novembre sur PC, PS4, Xbox One, Xbox Series et Stadia, puis le 19 novembre sur PS5.