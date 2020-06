Alors que Assassin’s Creed Valhalla s’est dévoilé il y a quelques semaines et sera visiblement le plus gros jeu de la saga, son ainé Assassin’s Creed Origins, vous plongeant dans l’Égypte antique, sera gratuit le temps d’un week end sur PC via la plateforme Uplay.

Quelques jours pour l’essayer avant de l’adopter

Si vous étiez passé à Odyssey directement sans passer par Origins, il est peut-être l’heure pour vous de vous rattraper ! Vous permettant d’incarner Bayek, un des tous premiers Assassins, vous pourrez vous balader autour des monuments les plus iconiques d’Égypte : le Sphinx ou même les pyramides.

Dès le 19 juin et jusqu’au 21 juin, la plateforme Uplay vous permettra de télécharger le jeu et d’y jouer gratuitement. L’intégralité du titre sera par ailleurs disponible. Pour les non-possesseurs de fibre optique, n’ayez crainte : Assassin’s Creed Origins est déjà préchargeable depuis hier, pour que vous puissiez y jouer dès le début du week-end gratuit soit dès le 19 juin à 15h.

Pour rappel, Assassin’s Creed Origins est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.