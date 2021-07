Assassin’s Creed : Le directeur artistique principal de la série quitte Ubisoft et rejoint Haven Studios

Les départs s’enchaînent chez Ubisoft, et notamment du côté de la série Assassin’s Creed. Après le départ de Darby McDevitt, c’est au tour d’un autre vétéran de la licence de faire ses adieux à Ubisoft et à la série, à savoir Raphael Lacoste, et il n’a pas fallu attendre très longtemps pour découvrir quelle était sa prochaine destination.

Good morning all,

It is not without emotions I have to tell you that after 8 assassins, 16 years at Ubisoft I have decided to set sails on new adventures and challenges. 1/3 pic.twitter.com/ZynG1pXoK9

— Raphael Lacoste (@raphaellacoste) July 21, 2021