Dans Elden Ring, il est possible de revêtir différentes armures vous protégeant plus ou moins efficacement contre les différents types de dégâts du jeu. Parmi les armures que l’on peut trouver, on va parler ici de l’Armure de chevalier de Caria. Celle-ci est obtenable dans l’Académie de Raya Lucaria.

Où trouver l’Armure de chevalier de Caria ?

Emplacement : Académie près du site de grâce Église de Coucou

Une fois arrivé au site de grâce Église de Coucou, sortez du bâtiment direction le cimetière et les morts-vivants. Suivez le chemin descendant, puis traversez le pont en bois près de l’endroit où il est possible d’obtenir les Cendres de soldats pantins. Continuez toujours tout droit, en direction du chemin en montée puis longez le bord droit de celui-ci.

Vous devriez observer des squelettes en train de prier devant une effigie en pierre. Il vous faudra sauter en contrebas avant d’initier le combat face à ces nombreuses créatures. Une fois vaincues, récoltez l’objet au pied de l’effigie pour entrer en possession de l’ensemble d’armure du chevalier de Caria.

