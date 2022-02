Dans Elden Ring, vous allez souvent être confronté à des donjons, des boss ou même des envahisseurs qui n’hésiteront pas à mettre vos compétences à rude épreuve. Toutefois, ces épreuves vous permettront aussi d’obtenir moult armes. Parmi ces armes, nous allons aborder ici la Hallebarde dorée, obtenable au tout début du jeu près de l’Église d’Elleh.

Où trouver l’arme Hallebarde dorée ?

Emplacement : Proche du site de grâce de l’Église d’Elleh

Cette arme est une des premières armes que vous pouvez acquérir, même s’il sera difficile de l’équiper au vu des statistiques requises. Son acquisition est simple, enfin, en théorie. Arrivé à l’Église d’Elleh, vous aurez surement remarqué une sentinelle qui patrouille sur le chemin qui mène à la porte d’entrée du bâtiment. Ce boss, appelé Sentinelle de l’Arbre, vous récompense avec la Hallebarde dorée une fois vaincu.

N’hésitez pas à l’affronter un peu plus tard dans le jeu, lorsque vous aurez acquis une monture ainsi qu’une invocation d’esprit. La Hallebarde dorée se base sur la Foi, la Force et la Dextérité du joueur pour ses dégâts. De plus, elle répartit ses dommages entre le Physique et le Sacré. Toutefois, pour la manier efficacement, il faudra au préalable obtenir un score de 30 en Force, 14 en Dextérité et 12 en Foi.

