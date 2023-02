Apex Legends : On fait le point sur les nouveautés de la saison 16 (match à mort, classes remasterisées…)

Malgré les mauvaises nouvelles du côté de chez Respawn Entertainment, Apex Legends reste le centre de l’attention. Le FPS Battle Royale a d’ailleurs entamé de gros changements avec sa dernière saison afin de revitaliser sa formule tout en étant plus accueillant avec les nouveaux venus.

Le Match à mort est en place

Célèbre mode dans bon nombre de FPS en ligne classiques, le match à mort par équipe est désormais disponible sur Apex Legends à l’occasion des festivités. Il s’agit d’un mode limité où deux équipes de 6 vs 6 s’affrontent dans des arènes plus fermées. Il y en a trois à disposition pour le moment : Trouble-fête, Habitat 4 et Ville Cimetière. Après avoir choisi votre légende, vous disposez de plusieurs présélections d’attirails. Vous pouvez en changer à chaque réapparition après une mort.

Pour gagner, l’une des deux équipes doit atteindre un nombre d’adversaire tués avant l’équipe adverse. Par ailleurs, le studio a écouté les récents retours de la communauté et a ainsi décidé de diminuer le nombre de rounds (en passant d’un best of 3 à un un seul round) tout en augmentant le score requis pour remporter la victoire (50 au lieu de 30). Respawn a également profité des festivités pour introduire une nouvelle arme à charge énergétique : le Némésis.

Des classes de légende remasterisées

Contrairement à la tradition, le studio ne va pas déployer une nouvelle légende pour cette saison 16. Il préfère faire une pause pour pleinement déployer sa refonte des classes de chaque légende. Désormais, chacun d’eux disposera d’une classe propre qui leur permettra d’effectuer des actions uniques que d’autres classes ne pourront évidemment pas réaliser. Voici donc les 5 classes qui viennent d’être mises en place :

Assaut

Reconnaissance

Escarmouche

Contrôle

Soutien

Par exemple, certaines classes comme les soutiens seront les seuls à pouvoir ouvrir des coffres uniques. Respawn va également réajuster toutes les Légendes cette saison en modifiant par exemple leurs capacités pour coller avec ces changements drastiques.

Plus accueillant envers les nouveaux joueurs

Apex Legends est désormais en place depuis presque 4 ans et il peut être difficile de se lancer face à des joueurs très expérimentés. Afin de rendre le Battle Royale plus accessible pour les nouveaux venus, Respawn va mettre en place des améliorations au stand de tir, en ajoutant des mannequins spéciaux ainsi qu’un suivi statistique. De plus les nouveaux joueurs pourront jouer contre des bots afin de se faire la main. Enfin, les bleus auront accès à un nouveau système de parties d’orientation. Vous pourrez ainsi jouer des parties moins stressantes contre des bots pour prendre vos marques et apprendre les mécaniques de base avant de tenter des sessions en matchmaking.

On n’oublie pas non plus le nouveau Passe de combat et sa ribambelle de cosmétiques uniques avec un skin « Technocrate » pour Crypto ou encore un skin « Harmonisation cardiaque » pour Valkyrie. Pour le reste, on vous renvoie vers la vidéo ci-dessus.

Apex Legends est disponible PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via EA app et Steam.