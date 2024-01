Anthologie Game Boy & Virtual Boy Brick’n Destroy Edition : Présentation du livre de chez Geeks Line

Si vous avez moins de 15 ans, peut-être que votre référence est la PS4, la 3DS, ou la Nintendo Switch. Pourtant, il est une console qui a tellement marqué son époque qu’elle est devenue une icône au sens propre et que sa popularité est remontée en flèche alors qu’on la croyait morte. Cette console, c’est la (oui, on dira « la », désolé) Game Boy de Nintendo, lancée en 1989. Après la Megadrive, la PS1, la NES, la Neo Geo ou encore la GameCube, Geeksline et Mathieu Manent ont réalisé l’Anthologie Game Boy et Virtual Boy.

Note : Nous avons eu accès l’Anthologie GameBoy & Virtual Boy Brick’n Destroy Edition, mais dépourvu des bonus tels que le jeu Brick’n’Destroy, les lunettes anaglyphes ou encore le fourreau. La présentation qui suit ne concerne donc que le livre en lui-même, fourni par l’éditeur.

La Game Boy, ou la pensée latérale des technologies obsolètes

Super Mario Land, The Legend of Zelda : Link’s Awakening, Pokémon Rouge & Bleu… Autant de grandes licences qui ont accompagné une console hors du temps. Lorsqu’elle sort en 1989, la Game Boy est déjà obsolète. Pourtant, elle a tout emporté sur son passage grâce à ses jeux, son coût, l’autonomie proposée et l’image d’une marque qui, quelques années plus tôt, relançait pleinement une jeune industrie. Dans l’Anthologie Game Boy & Virtual Boy, on découvre comment Gunpei Yokoi et Satoru Okada, aussi proches que rivaux, ont d’abord échoué dans leur projet de console portable à cartouches, avant que la concurrence ne pousse Hiroshi Yamauchi, le PDG de Nintendo, à relancer le développement de la machine.

On apprend également, images, brevets, photos et encarts à l’appui, comment Nintendo a senti les dynamiques, n’hésitant parfois pas à négocier à plusieurs niveaux, afin de développer une console et surtout la vendre. De l’écran aux boutons en passant par les jeux, les différents modèles et l’incroyable imbroglio Tetris, le livre nous emporte sur le chemin de cette console mythique, qui semblait perdue pour le marché en 1996 avant que ne débarque une toute nouvelle licence : Pokémon. Comme d’habitude, l’Anthologie retrace l’histoire de la machine et de ses créateurs, contextualise l’ensemble et nous donne à voir tout ce qui compose son parcours, des personnalités aux différentes versions. Ceci fait, vous avez droit à un catalogue complet des jeux sortis, par ordre alphabétique, avec de nombreuses et précieuses informations.

Le Virtual Boy, de l’idée à l’échec

La Game Boy est sorti le 21 avril 1989 et a été vendue à plus de 118 millions d’exemplaires dans le monde. Solide et pleine de jeu, elle a donné une confiance absolue à Nintendo, qui s’est ouvert un second marché en plus des consoles de salon. Six ans après cette sortie, Gunpei Yokoi veut proposer quelque chose de jamais vu, qui regroupe à fois les nouvelles compétences de Nintendo, tout en raccrochant le tout au Nintendo fabricant de jouets. 3D, stéréoscopie et innovation sont alors au cœur de cette nouvelle machine, dénommée Virtual Boy. L’idée semble bonne, les moyens sont mis et pourtant, le Virtual Boy a été un échec cuisant pour Nintendo avec moins de 800 000 exemplaires vendus.

Mais, comme pour la Game Boy, le Virtual Boy a une histoire complexe, faite de choix, d’influence de la concurrence et d’une envie de secouer les (jeunes) habitudes de jeu. L’ouvrage de GeeksLine n’hésite pas à aller dans le détail de la conception de cette machine et de ses jeux, expliquant pourquoi elle est, malgré tout, devenue un objet mythique de la culture pop. De l’affichage rouge à son design en passant par les nombreuses références faites ici et là, le Virtual Boy est ce qu’on peut appeler un « échec culte ». Après la lecture, vous saurez tout de l’histoire de ces deux consoles, mais pas seulement.

Un seul mot d’ordre, l’exhaustivité

Faut-il s’offrir L’Anthologie GameBoy & Virtual Boy Brick’n Destroy Edition, ouvrage massif de 550 pages ? Si vous êtes passionnés par le jeu vidéo et son histoire, la réponse est mille fois oui. Le papier glacé est extrêmement agréable au toucher, la mise en page est un bonheur pour les yeux et surtout, le contenu répond présent. En plus de l’histoire des consoles, vous avez les fiches détaillées de 1080 titres, classés par ordre alphabétique. Vous avez aussi accès à tout un chapitre plongeant au cœur des composants de la Game Boy.

C’est technique, mais cela permet de comprendre les choix faits et en plus, vous pourrez vous la raconter au prochain repas de famille. Divers bonus viennent également enrichir la lecture, avec quelques publicités d’époque, une jolie mise en page présentant les différents modèles de la Gameboy. On pourra seulement reprocher quelques coquilles visibles ou certains retours à la ligne étranges, mais c’est de l’ordre du détail. L’Anthologie GameBoy & Virtual Boy Brick’n Destroy Edition est un ouvrage indispensable aux amoureux de la machine et de l’Histoire du jeu vidéo.

L’anthologie Game Boy est disponible au prix de 44.90€ sur le site officiel Geeks-Line, la Fnac et Amazon et à 54.90€ dans son édition Virtual Boy, toujours sur Geeks-Line, Fnac et Amazon. Une édition augmentée Brick’n’Destroy est vendue à 89.99€, uniquement sur le site de l’éditeur.