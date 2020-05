Anthem : La refonte est encore au stade du prototype

Officialisée en février dernier, la refonte d’Anthem risque malheureusement de ne pas se montrer à l’EA Play Live 2020 puisque, selon le directeur du studio de Bioware basé à Austin Christian Dailey, « Incubation », le nom donné à l’équipe travaillant sur le projet, a tout juste « commencé à valider les premières idées de conception. » Autrement dit, le jeu n’en est encore qu’au stade du prototype.

Une trentaine de personnes en charge de la refonte

Par l’intermédiaire d’un article publié sur le blog du studio américain, on apprend également que seulement une trentaine de personnes travaillent actuellement sur le projet. Christian Dailey explique que « oui, l’équipe est petite, mais tout l’intérêt est de prendre notre temps et de revenir à la planche à dessin. Une petite équipe permet plus d’agilité qu’une grande équipe. »

Bioware souhaite aussi communiquer de la manière la plus transparente possible sur la refonte d’Anthem et tiendra régulièrement informé les joueurs et les joueuses de la progression de son développement.