Among Us VR nous montre un peu plus de gameplay en vidéo

Révélé lors des dernier Game Awards, Among Us VR propose de découvrir le jeu culte d’InnerSloth sous une nouvelle facette, que devrait bien changer les habitudes des joueurs et des joueuses. On attendait maintenant d’en voir un peu plus pour mieux comprendre comment allait se dérouler une partie, et il aura fallu attendre le Meta Quest Gaming Showcase pour voir à nouveau le jeu, qui sera aussi codéveloppé par Schell Games.

Des parties encore plus chaotiques en vue

Le titre s’est donc présenté sur le casque VR Meta Quest, avec une nouvelle vidéo de gameplay qui nous montre à quoi Among Us peut ressembler lorsque l’on incarne vraiment un membre de l’équipage en vue à la première personne.

Se faire pointer du doigt ou parcourir les différents couloirs du vaisseau a alors une toute autre dimension, presque plus effrayante (c’est un bien grand mot, mais regardez la taille de ces personnages, c’est assez cauchemardesque).

Malheureusement, aucune date de sortie n’a été dévoilée pour cet Among Us VR, qui arrivera donc sur le Meta Quest mais aussi sur PlayStation VR.