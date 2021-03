Aliens : Fireteam annoncé sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et PC

Aliens : Fireteam est le nouveau jeu de la célèbre saga cinématographique Alien annoncé par le studio Cold Iron. Il s’agit d’un jeu de tir coopératif à la troisième personne qui sortira cet été.

Colonial Marines le retour ?

Après un passage remarqué sur Fortnite, la franchise Alien revient avec un nouveau jeu se déroulant 23 ans après les évènements de la trilogie cinématographique originale. Aliens : Fireteam mêlera donc le jeu de tir à la troisième personne et survie, le tout en coopération.

Le but sera d’affronter les fameuses créatures (avec 20 types d’ennemis différents, dont 11 Xénomorphes) en incarnant des space marines divisés en cinq classes différentes : mitrailleur, démolisseur, technicien, docteur et éclaireur. Chacun dispose de capacités uniques sans compter que l’arsenal comptera plus de 30 armes et 70 modifications.

Au vu de la description et des images, on imagine une sorte de Left 4 Dead façon Alien, mais on espère surtout éviter une nouvelle catastrophe à la Aliens : Colonial Marines. Heureusement, Alien : Isolation avait relevé le niveau de la licence peu de temps après.

Aliens : Fireteam sortira sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, et PC (via Steam) cet été sans plus de précision.