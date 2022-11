Aka : Le monde ouvert avec l’adorable panda roux sortira le 15 décembre

Vous l’avez peut-être découvert lors d’un AG French Direct : Aka a refait surface lors de l’Indie World de ce mercredi consacré aux jeux indépendants de la Switch. Le titre a présenté une nouvelle bande-annonce (disponible à 21:47 dans l’émission) et a surtout levé le voile sur sa date de sortie, maintenant fixée au mois de décembre.

Un havre de paix vous attend

Les français Justine Landau et Namra, du studio Cosmo Gatto, ont donc profité de cet Indie World pour présenter leur bébé. Aka nous fera suivre un adorable panda roux, un ancien guerrier, qui se retrouve sur une île luxuriante à la recherche de la paix intérieure. On peut ainsi se relaxer dans une source d’eau chaude ou encore taper sa meilleure sieste sur le dos d’un capybara. Le titre se présente comme un petit monde ouvert aux décors créés à la main, où l’on doit prendre soin de la faune et de la flore, récolter des ressources, construire un abri, fabriquer des objets ou encore s’occuper de petites bestioles.

La sortie approche à grands pas puisque Aka sera disponible le 15 décembre 2022 sur PC via Steam et Nintendo Switch. Une démo est d’ailleurs disponible sur Steam si vous souhaitez découvrir son concept.