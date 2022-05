Aka s’attarde sur le jardinage et la construction lors d’une nouvelle présentation de gameplay

Annoncé au cours du précédent AG French Direct, Aka revient montrer sa petite frimousse à l’occasion de la quatrième édition. Le jeu feel good de Namra, qui a réussi à atteindre récemment son objectif sur KissKissBankBank, aborde cette fois l’amélioration de l’environnement.

Bien qu’il existe un contexte scénaristique au sein de l’aventure, les joueuses et les joueurs peuvent juste prendre le temps de faire ce qu’ils veulent, et notamment s’occuper de jardiner et de construire moult objets.

La main verte du panda roux

Le jardinage repose sur un système de permaculture, où l’efficacité dépend de la manière dont on organise l’emplacement des plants et de la faune. Du côté de la fabrication, on peut aussi bien construire des choses pour soi, et décorer ainsi sa maison, que pour les disposer à l’extérieur.

Avec cette ambiance à la musique relaxante, nul doute que ces composantes de gameplay nous occuperont plusieurs heures de jeu, histoire de passer un bon moment au sein de ce cadre propice à la détente.

Aka arrivera cette année sur PC, puis dans un second temps sur Switch.