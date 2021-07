Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases annoncé sur consoles et PC

Décidément, Microids semble avoir le vent en poupe ces derniers temps. Après avoir annoncé Alfred Hitchcock, Vertigo et de nombreuses adaptations comme Marsupilami, Goldorak ou encore les Schtroumpfs, voici que l’éditeur français revient sur une licence qu’elle connait bien avec Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases, un nouveau jeu d’enquête à venir en 2021.

Découvrez Hercule Poirot dans une affaire inédite

Développé par Blazing Griffin, studio que l’on connait pour Murder Mystery Machine ou encore The Ship: Remasted, Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases prendra la forme d’un jeu d’aventure et d’enquête où l’on y retrouvera le fameux Hercule Poirot dans sa jeunesse. On suivra ainsi ses toutes premières enquêtes, avant qu’il ne devienne le célèbre détective.

L’histoire nous permettra de découvrir Hercule Poirot dans l’une de ses premières affaires, alors qu’il n’est encore qu’un jeune officier de police. L’intrigue prendra place alors que notre détective est invité à une réception pour fêter les fiançailles de la fille d’une famille influente appelée Van den Bosch. Mais un meurtre va survenir au sein du manoir alors que l’ensemble des invités restent coincés dans la demeure en pleine tempête de neige. A vous de percer à jour le mystère.

Bonne nouvelle, nous avons déjà une date de sortie : Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases sera disponible le 28 septembre 2021 sur PC via Steam, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.