Activision-Blizzard jauge l’intérêt du public sur le sujet des NFT, mais dément se lancer dans ce domaine

En début d’année, de nombreux éditeurs et studios ont essayé de se lancer dans le monde des NFT, souvent avec pertes et fracas. Il suffit de voir l’échec complet d’Ubisoft Quartz pour en avoir le meilleur exemple. Ces premiers ratés ont donc freiné certaines envies, même si les éditeurs continuent à regarder cela de près, à l’image de Sega. Et c’est maintenant au tour d’Activision-Blizzard de tester l’adhésion du public envers cette pratique, tout en restant prudent.

So it seems Blizzard/Activision is trying to see if players are interested in crypto and n.f*t in games. I got a survey from them and it is on the survey. I said very disinterested to them. pic.twitter.com/dIT4bVokDK

— Okage Tadaka BlackLivesMatter StopAsianHate (@OTadaka) April 16, 2022