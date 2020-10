La Switch n’en n’est pas à son premier bundle avec Fortnite, mais la Switch Edition Spécial Fortnite est différente, puisque la console porte cette fois-ci les couleurs du jeu d’Epic Games. On peut voir le dock représentant des icônes du titre et des Joy-Con bleau et jaune pour rester dans l’esprit. Mais où acheter la Nintendo Switch Edition Spéciale Fortnite ? Comment faire pour précommander ?

Où acheter la console ?

Comme nous le précisions, cette version de la console embarquera un dock aux couleurs du jeu, avec des icones visibles à l’image de différents costumes dessus, mais aussi des Joy-Con bleu et jaune, avec le célèbre bus floqué sur l’une des deux manettes. Etant donné que le jeu est gratuit, la console est affichée à un prix ne dépassant pas les 299€.

Les précommandes viennent d’ouvrir et étant donné que les fêtes de fin d’année se rapprochent, les stocks devraient partir vite. Notez que ce pack est pour l’instant en précommande, et qu’il ne sortira définitivement que le 30 octobre prochain.

Voici où précommander la console :

Tous les revendeurs se sont alignés et proposent la console au même prix, à savoir 299,99€, sauf Micromania qui affiche la console à 329,99€.

Le contenu du pack

Pour 299,99€, le pack contient :

La console Nintendo Switch édition limitée Fortnite avec un dos spécial aux couleurs de Fortnite

Un dock aux couleurs de Fortnite

Un Joy-Con gauche jaune et un Joy-Con droit bleu exclusifs

Le jeu Fortnite pré-installé

Un code de téléchargement pour le Pack Panthère avec la tenue Panthère et deux styles additionnels

2 000 V-Bucks

Si vous souhaitez en savoir plus sur Fortnite, n’hésitez pas à consulter nos récents guides sur le titre.