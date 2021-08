Abandoned : Le teaser promis sur l’application rate son lancement

L’histoire semble se répéter pour Abandoned, qui continue d’accumuler les retards. Après avoir reporté le lancement de son application, Blue Box Games Studios nous avait promis qu’un trailer serait publié ce mardi 10 août à 21 heures, dans lequel on pourrait enfin en voir plus sur Abandoned. Malheureusement, l’application a rencontré des problèmes techniques.

We will inform you once we resolved the issue.

— BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) August 10, 2021