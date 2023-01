Notre sélection en vidéo des 18 jeux indépendants qu’il ne fallait pas manquer en 2022

L’année 2022 aura été riche en bons jeux AAA et grand public, mais la scène indépendante aura encore une fois été remarquable avec des titres inoubliables sortis durant les derniers mois. S’il est difficile de tout retenir tant l’afflux de jeux intéressants est important, on peut tout de même en mettre avant quelques-uns qui auront plus fait parler que les autres.

Nous vous proposons ici notre sélection maison de 18 jeux indépendants qu’il ne fallait pas manquer en 2022. Une sélection qui ne comporte évidemment pas tous les bons jeux sortis l’année dernière, mais qui vous permettra peut-être de dénicher quelques perles qui seraient passées sous votre radar.