+15 annonces de jeux attendues à l’AG French Direct le 29 mai 18h

Plein de nouveaux jeux à rajouter dans votre wishlist

Cette année encore, des studios français et francophones nous ont accordé leur confiance pour dévoiler leurs jeux en avant-première lors de l’AG French Direct, notre émission façon Nintendo Direct/State of Play/ID@Xbox (vous voyez l’idée) rien qu’à nous. Ce sont pas moins d’une quinzaine d’annonces que l’on vous réserve lors de notre événement du 29 mai, avec des jeux majoritairement issus de studios et des créatrices ou créateurs indépendants, mais pas seulement.

Vous pourrez donc découvrir certains titres pour la toute première fois durant l’émission, et si l’on se garde bien quelques surprises sous le coude, on peut d’ores et déjà vous dire que WanadevStudio (Ragnarock, Propagation: Paradise Hotel) viendra nous présenter son prochain projet à cette occasion. Le studio Bread Panda, à qui l’on doit Overhaul, a lui aussi répondu présent afin de nous présenter son futur jeu. Et la liste est encore longue, avec également des jeux qui vont se représenter sous une autre forme au public. En bref, attendez-vous à une édition riche en surprises qui méritera le détour si vous suivez la scène française et francophone du jeu vidéo.

Pour rappel, l’AG French Direct est une émission spéciale qui va durer entre 60 et 90 minutes, et qui aura lieu le mercredi 29 mai à 18 heures, heure française. Elle sera à suivre sur notre chaîne YouTube avec un replay qui sera disponible immédiatement après la fin de la présentation. Dans la foulée, vous retrouverez de nombreux articles sur notre site, avec des previews et interviews exclusives sur les jeux que vous aurez pu voir durant l’émission.