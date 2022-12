Ys X: Nordics dévoile de nouveaux détails sur les prochaines aventures d’Adol

Annoncé officiellement le 15 décembre dernier, Ys X: Nordics donne aujourd’hui plus de précisions sur le jeu à travers une interview du président de Falcom, Toshihiro Kondo, par le magazine japonais Famitsu.

Une aventure maritime avec la Switch en tête

Grâce à Gematsu et Ryokutya2089, nous avons droit à quelques détails en vrac pour Ys X, un opus qui fête les 35 ans de la franchise. Rappelons également que c’est aussi le premier jeu de Falcom à être développé sur Switch en même temps que les versions PlayStation.

Voici donc ce que l’on apprend grâce à cette interview :

« Nordics » est un terme pour désigner les « gens du nord » (une inspiration venant des pays scandinaves donc)

Adol est ici âgé de 17 ans.

Ys X se déroule après les évènements de Ys I et II et juste avant Ys IV (Adol voyage apparemment ici pour atteindre Celceta).

Le docteur Flair Rall sera de retour (il s’agit d’un personnage qui apparait dans Ys II et Ys IV)

Falcom a déliberemment choisi des protagonistes assez jeunes afin de proposer une histoire qui parle au public de la Nintendo Switch.

Il est confirmé que nous n’aurons que deux personnages jouables, Adol et la fille à la hache. On nous promet néanmoins de l’action assez dense et des tas de mouvements à réaliser.

Il y a des villes à explorer mais votre base sera toujours votre bateau.

Le système de combat propose un mode solo (le gameplay classique et dynamique de la série où Adol se bat en solo) et un « mode combinaisons » qui ralentit le rythme, mais vous laisse exécuter de grosses attaques en duo.

La défense aura une place plus importante. Les parades rempliront une jauge de vengeance qui augmentera votre puissance d’attaque.

Falcom va particulièrement soigner la difficulté afin qu’un large public puisse l’apprécier.

Il y aura plus de libertés pour les combos à mi-hauteur.

20% du jeu est dédié au maniement de votre bateau. Il y aura des cartes dédiées à l’exploration et aux batailles navales.

Toshihiro Kondo précise aussi qu’il s’agit d’un challenge pour la compagnie qui veut conquérir un nouveau public sur Switch tout en voulant faire plaisir aux fans. On espère que Falcom trouvera cet équilibre même si on peut leur faire confiance pour nous apporter un très bon JRPG après les excellents Ys VIII et Ys IX.

Nous devrions avoir du gameplay en vidéo vers le début d’année. Ys X: Nordics est attendu en 2023 sur PS4, PS5 et Nintendo Switch au Japon.