Yakuza Kiwami 2 sur Xbox One, Windows 10 et Game Pass le 30 juillet

Après sa sortie PC en mai 2019, Yakuza Kiwami 2 s’apprête maintenant à envahir l’écosystème Xbox. On nous l’avait annoncé au cours de l’Inside Xbox de novembre dernier, le titre ferait son entrée sur Windows 10, Xbox One et le catalogue Game Pass : on a maintenant une date.

Le Dragon de Dojima sur Xbox

Ce sera donc le 30 juillet prochain que le titre fera son entrée sur Xbox One et Windows 10. A la même date, le titre intégrera le Xbox Game Pass, aussi bien sur console que sur PC. Les abonnés auront ainsi une nouvelle aventure à essayer en attendant la venue du septième épisode de la série, Yakuza Like a Dragon.

Rappelons que Yakuza Kiwami 2 est un remake de Yakuza 2 sorti en 2006 qui est d’abord paru sur PS4 en 2018 puis sur PC en 2019. Ce retour avait été très apprécié des joueurs et de la presse avec une nouvelle version particulièrement bien travaillée.