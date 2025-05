Yakuza 0 Director’s Cut détaille et fait une démonstration de son casting vocal anglais

Nouvelle bande-annonce et du beau monde pour la version anglophone

20 minutes de cinématiques supplémentaires, un curieux mode de jeu inédit en ligne appelé Red Light Raid, Yakuza 0 Director’s Cut avait visiblement encore des choses à nous dire alors que le titre est sorti initialement au Japon sur PS3. Et il pourra d’ailleurs nous les dire en anglais, cette fois.

Outre une petite bande-annonce qui file la pêche, SEGA et Ryu Ga Gotoku souhaitent aussi mettre en lumière le doublage anglais, inédit pour cet épisode, avec des habitués de l’exercice comme David Hayter ou Matt Mercer, pour ne citer qu’eux.

Kazuma Kiryu –Yong Yea / Topher Ngo (Chant)

Goro Majima – Matt Mercer

Akira Nishikiyama – Kaiji Tang / Greg Chun (Chant)

Makoto Makimura – Risa Mei

Osamu Kashiwagi – David Hayter

Jun Oda – Alejandro Saab

Tsukasa Sagawa – Andrew Kishino

Tetsu Tachibana – Howard Wang

Wen Hai Lee – Bill Millsap

Daisaku Kuze – Keston John

Hiroki Awano – Eliah Mountjoy

Homare Nishitani – Vic Chao

Keiji Shibusawa – Jon Ohye

Masaru Sera – Nobi Nakanishi

Billiken – Adam Gold

Sohei Dojima – Imari Williams

Takashi Nihara – Frank Todaro

Futoshi Shimano – Fred Tatasciore

Shintaro Kazama – Paul Nakauchi

Il va sans dire que quand on a l’habitude de la saga, on s’est bien entendu attaché au casting japonais et à des acteurs qui incarnent à la perfection leurs personnages. Toutefois il faut reconnaître que c’est un certain confort pour les oreilles auprès des personnes plus habituées aux voix anglophones, et dont la lecture systématique des sous-titres n’est pas des plus agréables.

Chacun fera son choix mais on peut déjà avoir un aperçu du doublage de Goro Majima et de Kazuma Kiryu via deux petits teasers ci-dessous.

Yakuza 0 Director’s Cut sortira le 5 juin 2025 sur Nintendo Switch 2, en espérant que cette édition trouvera aussi son chemin sur toutes les autres plateformes plus tard.