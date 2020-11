Xbox Series X : des voyages rapides instantanés sur The Witcher 3

La sortie de la Xbox Series X n’est plus qu’à un dodo du commun des mortels. Et en attendant de l’avoir entre les mains, certains influenceurs ayant reçu la console en avance en profite pour partager quelques éléments vis à vis de la rétrocompatibilité.

Voyage rapide vraiment rapide

On #Xbox Series X, even without optimization, fast travel in The Witcher 3 is FAST. pic.twitter.com/mc4vEBjVd6 — Xbox News (@_XboxNews) November 2, 2020

Alors que le tournage de la saison 2 de The Witcher est momentanément interrompu pour des raisons sanitaires et médicales, c’est le fer de lance de la licence The Witcher 3 qui s’expose une nouvelle fois. Dans une courte vidéo partagée sur Twitter par le compte Xbox News, on peut remarquer que la fonction de voyage rapide porte bien son nom et tout cela, sans patch ni optimisation de la part de CD Projekt.

Une démonstration impressionnante des nouvelles capacités du SSD qui nous fera redécouvrir à coup sur certains titres où les chargements pouvaient parfois se montrer très pénibles lors du lancement d’une nouvelle partie ou d’une réapparition après une mort en jeu.

Si vous n’avez toujours pas lu notre test de la Xbox Series X, n’hésitez pas à vous diriger sur ce lien qui contient toutes les informations à connaitre sur la machine ainsi que sa version vidéo qui est disponible sur la chaîne Youtube d’ActuGaming.