11 conseils pour bien débuter sur Tower of Fantasy, notre guide du débutant en vidéo

Le gros concurrent de Genshin Impact est enfin là, et Tower of Fantasy a déjà pu réunir des millions de joueurs et de joueuses pour son lancement. Enfin, peut-être pas, étant donné que beaucoup de monde était bloqué sur la file d’attente des serveurs. Toujours est-il que cet action-RPG gacha était très attendu, et a déjà séduit pas mal de monde.

Si vous êtes vous aussi tenté par cette aventure, mais que vous ne connaissez rien au genre ou que vous avez simplement peur d’être perdu face au flot d’informations donné par le jeu, voici 11 conseils pour bien débuter sur Tower of Fantasy. Vous y retrouverez des conseils allant du bon sens à quelques astuces, en passant sur des explications à propos de certaines mécaniques du jeu.

Tower of Fantasy est disponible sur PC, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.