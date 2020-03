World War Z est aussi gratuit dès aujourd’hui sur l’Epic Games Store

Toutes les semaines, l’Epic Games Store offre des jeux à tout le monde, souvent par deux. Mais il arrive parfois que le store se montre plus généreux en offrant un troisième titre, comme c’est le cas cette semaine avec World War Z.

Alors que les joueurs s’attendaient à « simplement » recevoir Figment et Tormentor X Punisher, Epic Games a annoncé que World War Z serait également au programme parmi les jeux gratuits de la semaine.

⭐ FREE THIS WEEK ⭐

Figment, Tormentor x Punisher, and… surprise! World War Z, courtesy of Saber Interactive. All three are yours to keep on the Epic Games Store. https://t.co/mE4FRx0KvK pic.twitter.com/DaWdh7TPZo

— Epic Games Store (@EpicGames) March 26, 2020