World of Warcraft Dragonflight : Blizzard met en ligne une roadmap pour 2023

Plutôt que de laisser sa communauté dans le flou après le gros lancement de Dragonflight, Blizzard nous fait la surprise assez inhabituelle de publier une feuille de route pour l’année 2023 afin de savoir tout ce qui nous attend en 2023 sur le MMO, avec six mises à jours dont deux majeures grâce aux deux nouvelles saisons au programme de cette année.

Tout le planning de 2023 sur WoW

Dragonflight a entamé sa première saison avec sa sortie, et celle-ci devrait visiblement durer jusqu’au printemps. La mise à jour 10.0.5 sera la première à sortir mais il faudra encore attendre le début de l’année 2023. Elle devrait notamment apporter le système de comptoir pour acquérir plus de récompenses ornementales.

En dehors des petites mises à jour qui nous aideront à patienter, on retrouvera la saison 2 de l’extension avec l’ajout d’une nouvelle zone, d’un nouveau raid et de plein d’améliorations que vous pouvez voir sur l’image ci-dessus. Elle devrait arriver entre le printemps et l’été prochain, tandis qu’il faudra environ attendre environ un an pour la saison 3 qui ajoutera le même type de contenus.

Avec cette roadmap, Blizzard veut prouver qu’il peut faire mieux que dans le passé en offrant du contenu régulier à sa communauté sur World of Warcraft, ce que cette dernière devrait apprécier.