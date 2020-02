World of Horror en accès anticipé et disponible sur le Xbox Game Pass PC

Pour les amateurs de jeux d’horreurs et d’œuvres lovecraftiennes, World of Horror promet d’être une belle surprise en ce mois de février. Celui-ci entame son accès anticipé sur Steam et Itch.io en plus d’être disponible sur l’offre du Xbox Game Pass pour PC.

Qu’est-ce que c’est et de quoi ça parle ?

World of Horror est un jeu se référant à la notion d’horreur cosmique avec une direction artistique en pixel art 1 bit (utilisation de deux couleurs) réalisée sous MS Paint. Développé par le studio Panstasz, on retrouve en réalité derrière ce nom une seule personne, Paweł Koźmiński, qui a pris en charge l’entièreté du développement du jeu. Défini comme une lettre d’amour aux œuvres de l’artiste Junji Ito (Spirale) et de H. P. Lovecraft, ce jeu nous met aux commandes de 5 personnages qui devront mener une enquête dans un monde sur le point de sombrer dans la folie et l’horreur.

Il faudra alors lever le voile sur les différents mystères provoquant les événements inquiétants qui touchent la petite ville auparavant paisible de Shiokawa. Le jeu est alors décrit comme un roguelite d’horreur à composante RPG où il faudra venir à bout de créatures humaines ou non humaines dans des combats au tour par tour à choix réalistes, lorsque celles-ci croiseront le chemin des différents protagonistes. Mais comme toute oeuvre s’inspirant de l’univers lovecraftien, vous devrez alors surveiller l’endurance de vos personnages mais surtout leurs santés mentales, afin qu’ils ne sombrent pas dans la folie.

En accès anticipé depuis le 20 février, le développeur estime que le jeu restera dans cette version pendant 6 mois environ, avant de pouvoir s’offrir une version finalisée et commercialisable pour fin 2020. Comptez entre une heure et demie et quatre heures pour venir à bout de cette version du jeu qui, on le rappelle, peut être sujet à des bugs puisqu’elle n’est pas représentative de l’état dans lequel sera le jeu lors de sa sortie officielle.

La personne derrière ce projet travaille d’ailleurs à la résolution de ces bugs depuis la sortie du titre en accès anticipé. La présence de World of Horror dans le Xbox Game Pass PC de Microsoft est d’ailleurs un excellent moyen d’obtenir plus de retours des joueurs et de mettre en avant le jeu.

Pour conclure, il est possible de se faire un premier avis sur le jeu sur les plateformes Steam et Itch.io pour la somme de 12€49. Il est aussi possible de le tester suite à un abonnement au Xbox Game Pass PC de Microsoft. Le jeu se verra également offrir une version sur PS4 et Switch.