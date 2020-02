Vous le savez, je suis un grand adorateur de visual novels. Dès loirs, comment ne pas être submergé par l’excitation à l’annonce de l’arrivée d’un manga Steins;Gate ? En effet, Mana Boks a publié, ce 02 janvier 2020, le premier tome du manga de Yomi Sarachi. Le rapport avec le visual novel ? Et bien Steins;Gate reste l’une des meilleures séries du genre, notamment pour ses thématiques et son écriture d’une qualité indéniable.

Prévue en trois tomes, cette petite série de mangas vient alors combler le cœur des fans de la licence en leur donnant quelques petits livres à dévorer au coin du feu. Idéal lorsque l’on voit le temps quelque peu pluvieux que nous connaissons ces derniers jours. Originellement sorti en jeu vidéo, il sera ensuite question d’une adaptation en anime courant 2011. Son nom reviendra ensuite sur le devant de la scène en 2016, puis en 2019 avec Steins;Gate 0 et Steins;Gate Elite.

Vous l’aurez compris, la série connaît son petit succès et a sa petite réputation derrière elle. Néanmoins, passer via un nouveau medium, tel que le manga, n’a vraiment rien d’évident. C’est pourquoi nous allons nous intéresser au premier tome aujourd’hui, afin de voir si ce dernier mérite une place dans la bibliothèque de chaque gamer.

Un univers bien respecté

Niveau scénario, nous sommes sur quelque chose de plutôt connu des fans. Rintaro Okabe est un savant fou qui passe ses journées à inventer des objets farfelus avec deux de ses amis. Alors qu’ils font moult expériences à l’intérêt discutable, ces derniers découvrent qu’ils peuvent envoyer des messages dans le passé en branchant un téléphone portable sur un micro-ondes. C’est une découverte incroyable, impliquant pléthores de responsabilités. Mais que vont-ils faire de ce pouvoir ?

Si vous faites partie des habitués de la licence, ce scénario ne vous est pas inconnu. D’ailleurs, on comprend très vite que l’œuvre ici présentée n’est pas seulement réservée à ceux ayant déjà joué aux jeux ou ayant regardé l’anime. En effet, l’intrigue est abordable par tous, le livre agréable à lire et l’ensemble facile à comprendre. C’est donc un véritable plaisir de (re)plonger dans cet univers un peu loufoque, surtout que cette adaptation n’est pas clivante.

Ainsi, cette adaptation respecte le contenu d’origine de Steins;Gate, en proposant données scientifiques, inventions, humour et suspens. Dès lors, l’univers de la licence est bien respecté et les personnages restent toujours aussi attachants, ayant chacun leur utilité et leur impact sur le déroulement de l’intrigue. Et, compte-tenu du sujet au centre de la narration, autant dire que chaque action de notre petit groupe vont avoir des répercussions importantes sur la suite ! C’est là que survient une partie du suspens et du plaisir à la lecture : l’inconnu, l’incapacité à prédire la suite.

Malgré tout, série en trois tomes oblige, certains personnages perdent en profondeur et n’ont alors plus l’importance qu’ils avaient dans le jeu de base. Mais cela ne veut pas non plus dire qu’ils ont visuellement bâclés. Si leur aspect psychologique est laissé au second plan, ils sont excellemment dessinés, ce qui est également le cas pour l’ensemble de ce premier tome. D’ailleurs, le côté appuyé de certaines réactions ressort bien et rappel avec plaisir le titre vidéoludique ici adapté.

Faut-il craquer pour Steins;Gate ?

Si vous êtes un joueur de la première heure, alors cette adaptation ne vous perdra pas. En effet, ses fondations sont les mêmes que le jeu : un humour qui fait mouche et une immersion totale du lecteur grâce à une trame intéressante et des dialogues bien pensés. Bon, à cela il faut ajouter un trait de crayon qui fait honneur au jeu vidéo, ce qui n’est pas toujours le cas. Nous sommes face à une adaptation qui vaut le coup d’œil, ça c’est certain.

Bien sûr, le rythme de cette lecture est bien plus soutenu que celui du titre d’origine. Le tout va à l’essentiel, afin d’éviter de laisser trop de choses en suspens. Après tout, rappelons que cette série doit se terminer en trois tomes. On peut donc plus facilement excuser le passage au second plan de personnages qui n’interviennent pas directement dans le scénario principal, de sorte à couper quelques bouts plus longs.

Du côté des non-initiés, ce manga est une chouette petite aventure traitant de voyages temporels. Cette thématique centrale est bien présentée et les personnages s’y insèrent correctement. Le développement de l’intrigue est, pour l’instant du moins, très agréable à découvrir et chaque page est un véritable régal pour les yeux. Rendons dès lors hommage à l’auteure qui parvient à fournir une bonne adaptation pour les fans, mais aussi une bonne découverte pour les curieux.

De ce fait, nous pouvons conclure en disant que Steins;Gate est une très bonne adaptation. Cette dernière s’adapte non seulement aux joueurs, mais aussi aux non-initiés qui souhaiteraient simplement découvrir la licence. C’est visuellement beau, thématiquement intéressant et le tout sera conclu en trois tomes, de quoi permettre à tous de (re)découvrir cet univers à petit prix. Bref, il y a moult bonnes raisons de prendre part à cette aventure avec Okarin !