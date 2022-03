Warhammer 40.000: Darktide est repoussé au 13 septembre sur PC et Xbox Series X|S

Visant initialement une sortie en 2021 puis au printemps 2022, Warhammer 40.000: Darktide est malheureusement victime d’un nouveau report. Le prochain jeu d’action coopératif développé par Fatshark (Warhammer: Vermintide) et se déroulant dans l’univers de la célèbre licence Warhammer sera finalement disponible le 13 septembre sur PC et Xbox Series X|S.

Un retard nécessaire pour offrir la meilleure expérience possible

En plus de partager cette information de manière assez second degré par l’intermédiaire d’un trailer laissant entrevoir quelques séquences de gameplay, le studio suédois a très brièvement expliqué sur son site officiel que prolonger le temps de production du titre a été jugé « primordial » afin que ses membres puissent offrir aux joueurs et aux joueuses « la meilleure expérience coopérative possible. »

Rendez-vous donc à la rentrée pour découvrir Warhammer 40.000: Darktide, titre qui nous invitera à combattre les hérétiques du culte de l’Admonition au sein d’une cité-ruche de Tertium rongée par la corruption.