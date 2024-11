Sega confirme le développement d’un nouveau jeu Virtua Fighter

Une annonce à prévoir aux Game Awards ?

Grâce à une licence Sonic en pleine forme et d’autres séries comme Like a Dragon et Persona qui sont devenues des piliers du groupe, Sega se porte très bien. Afin de consolider cette position, l’éditeur souhaite ainsi s’appuyer sur son catalogue de licences oubliées, qui n’ont pas été mises en avant depuis un bout de temps. C’est dans cette optique que de nouveaux jeux Shinobi, Jet Set Radio, Crazy Taxi, Streets of Rage et Golden Axe ont été commandés. Et qu’en est-il de Virtua Fighter dans tout cela ?

Scarpone a sans doute fait ici une petite indiscrétion qui n’était peut-être pas prévue, puisqu’en plus de rappeler l’existence de tous ces projets, il confirme aussi que Sega travaille sur un nouvel épisode de Virtua Fighter :

« Nous avons donc une série de titres en cours de développement qui proviennent de notre passé, que nous avons annoncé l’année dernière aux Game Awards : Crazy Taxi, Jet Set Radio, Streets of Rage, Shinobi, et nous avons un autre Virtua Fighter en cours de développement. Tout cela est donc très excitant. Et dans certains cas, nous réalisons également des séries d’animation ou des films en live-action pour compléter ces éléments. »

C’est tout ce qu’il dira pour le moment, Sega n’étant visiblement pas prêt à faire une vraie annonce officielle en bonne et due forme pour le moment. Mais maintenant que l’information est lâchée, on peut s’attendre à ce que Virtua Fighter remonte sur le ring d’un moment à un autre, surtout avec les Game Awards en ligne de mire.