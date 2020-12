Après avoir fait ses premiers pas dans cette nouvelle région, la quête de Fenyx se poursuivant dans Immortals Fenyx Rising. Fenyx part alors à la recherche de l’étranger mal au point qui a été capturé par un griffon, en rejoignant l’îlot où il a été déposé.

Examiner l’étrange lueur sur l’îlot

Commencez par appuyez sur R3 (sur PlayStation) pour examiner les alentours afin de découvrir l’endroit que vous devez examiner, à savoir la faille rouge.

Pour rejoindre la terre ferme, il faudra effectuer un saut de l’ange dans le petit bassin situé en contrebas (et n’essayez pas de sauter dans l’eau derrière vous, l’atterrissage est plus brutal).

Suivez ensuite le chemin pour vous faire attaquer par quelques soldats, puis traversez l’étendue d’eau à la nage pour arriver devant la faille. Vous trouverez alors la Hache d’Atalante, mais celle-ci se fera aspirer par la faille. Sautez dedans pour assister à a fausse fin du jeu et vous retrouver dans le Passage dans l’abîme.

Récupérez la hache

Avancez simplement tout droit en sautant jusqu’à arriver à un premier levier à actionner pour grimper. Plus loin, un autre levier vous permettra de vous déplacer jusqu’au levier de droite, que vous devez aussi actionner. Traversez le ravin avec la plateforme mobile, puis ouvrez le coffre tout au bout.

Derrière vous, un autre levier vous attend, qui vous ramènera à votre point de départ. Il suffit alors d’enclencher à nouveau le premier levier pour faire monter des colonnes et traverser.

Vous obtiendrez alors les Ailes brisées et la hache d’Atalante, mais pas le temps de se reposer, puisque plusieurs monstres s’inviteront à la fête. Une fois battus, continuez votre chemin en vous plaçant sur le socle derrière la porte pour ramener la plateforme mobile jusqu’à vous.

Traversez et récupérer la Foudre de Zeus, avant de sortir de la faille et de terminer cette quête. Pour en savoir plus sur Immortals Fenyx Rising, n’hésitez pas à consulter notre guide complet ainsi que notre test du jeu.