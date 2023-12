L’éditeur Versus Evil voit tout son personnel être licencié juste avant Noël

L’annonce a été faite hier : Versus Evil va cesser ses activités et mettre la clé sous la porte puisque tout son personnel (de 13 personnes) a été licencié :

Today is a sad day. After 10 wonderful years, Versus Evil is shutting its doors. We've loved bringing you the best indie games we could find & sharing so many happy memories with you all, our amazing community! From the bottom of our hearts, THANK YOU for everything! ♥️

