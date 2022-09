Valkyrie Elysium : Une mise à jour arrivera après sa sortie avec de nouveaux modes de jeu

L’action-RPG édité par Square Enix Valkyrie Elysium est attendu pour le 29 septembre prochain, et sa sortie est attendu chez les fans de licence. La semaine dernière, on a déjà pu avoir quelques informations quant à sa sortie, avec l’annonce d’une démo gratuite pour les joueurs et joueuses PlayStation, qui est déjà disponible à l’heure où on écrit ces lignes. Mais ce n’est pas la seule chose qui est prévue pour Valkyrie Elysium.

Tout est prévu à l’avance

L’avenir de Valkirye Elysium est déjà tout tracé. En novembre, plus d’un mois après sa sortie, la suite spirituelle Valkyrie Profile s’offrira une nouvelle mise à jour gratuite pour étoffer le contenu initial. Deux nouveaux modes de difficulté feront leur entrée pour les personnes cherchant à pimenter leur progression. On ne connait pas encore tous les détails de ces modes de difficulté nommés Very Hard ou Valkyrie.

En outre, cette mise à jour ajoutera le mode de jeu « Vengeance de Hilde », un mode Histoire où l’on incarnera le personnage éponyme pour une toute nouvelle aventure. De plus, après avoir fini l’histoire principale une première fois, le mode « Seraphic Gate » sera alors disponible, similaire à du Time Attack avec de nouveaux challenges pour renouveler l’expérience pour celles et ceux qui le souhaitent, avec des récompenses inédites en prime.

Valkyrie Elysium est prévu pour le 29 septembre prochain sur PlayStation 4 et PlayStation 5, ainsi que sur PC le 11 novembre prochain. Cette mise à jour sera directement comprise dans la version PC.