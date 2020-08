Ce jeu free-to-play initialement sorti en 2017 sur PC a été développé par le studio indépendant Smartly Dressed Games. Le joueur incarne un survivant dans un univers infesté par les zombies. En multijoueur, il est possible de jouer en coopération pour trouver des ressources et construire à la fois des armes et des défenses. Le jeu propose également des mécaniques de survie, comme des jauges de santé, faim, soif etc. Le rendu en voxel rappelle les graphismes de la licence Minecraft.

Unturned sortira sur console pour la première fois

Le jeu verra sa sortie pour la première fois sur Xbox One et PlayStation 4 cet automne, vendu au prix de 24,99 €. Pour le moment, il n’y a pas d’information sur une potentielle sortie sur Switch. Games 505 et FunLab qui s’occupent d’éditer le jeu sur consoles ont révélé que ce portage contiendrait « une restructuration des visuels, des mécaniques améliorés, un nouveau système de progression plus approfondi, ainsi qu’une expérience remise au goût du jour. »

Unturned proposera les éléments clés suivants :