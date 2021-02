Unturned

Unturned est un jeu de survie en coopération dont le seul but est de rester en vie. Développé par le studio Smartly Dressed Game, il est disponible sur PC et sortira sur console en automne 2020. Le monde étant infesté de zombies, le joueur doit faire preuve de créativité pour survivre. Le jeu allie exploration en monde ouvert et survie grâce à des mécanismes liés à la santé du personnage, son taux d'infection, de faim ou de soif. Des activités comme la pèche ou la cueillette en font un jeu bac à sable. Au fur et à mesure, on peut collecter des ressources pour créer de l'équipement et des installations.