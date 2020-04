Régulièrement, PlayStation et Fortnite s’associent afin d’offrir aux joueurs possédant le PlayStation Plus (le service d’abonnement payant de Sony), ce qu’ils appellent un pack de célébration. Composé d’un skin et d’un accessoire de dos, le pack est disponible dès maintenant via le site officiel du PlayStation Store.

Si vous vous posez la question, le pack vous appartiendra définitivement même si vous suspendez votre abonnement prochainement. Récupérez donc votre Patrouilleur précis et son Sac de précision et partez à la conquête de vos Victoires royales.

Vous pouvez retrouver et télécharger ce pack gratuitement à cette adresse sur le PlayStation Store.