Un groupe français de comédiennes et comédiens refuse de signer des accords pour que des éditeurs entrainent une IA avec leurs voix

Pas question d’entraîner un outil qui peut les mettre au chômage

C’est Pascale Chemi, (Apex Legends, Mass Effect, Assassin’s Creed Odyssey…), qui prend la parole aujourd’hui dans un long message diffusé sur Instagram. Dans celui-ci, on peut lire qu’il aurait été demandé à tout un groupe de comédiennes et de comédiens, de signer une annexe de confidentialité et de cession avec des clauses qui indiqueraient que les voix des artistes impliqués pourraient être utilisés pour entrainer une IA générative. Un accord loin d’être acceptables pour ces personnes qui vivent grâce à leurs talents vocaux, et qui n’ont certainement pas envie d’aider un outil de la sorte à être plus performant.

Pascale Chemin indique avoir refusé cet accord, tout comme les 31 autres artistes qui ont su se montrer soudés dans cette situation :

« Nous avons rédigé un refus collectif que nous avons adressé à l’éditeur et attendons une réponse. Car si nous ne sommes pas solidaires maintenant, pour qu’une clause protégeant nos voix soit officiellement mise dans nos contrats, et ce, pour tous les studios qui enregistrent du jeu vidéo, nous ne l’aurons jamais et nous allons dans le mur. »

Un choix courageux face à une pratique qui devrait malheureusement de plus en plus se démocratiser, sauf si tout le métier se protège de cela. Espérons donc que ces personnes obtiennent gain de cause.