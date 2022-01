UFL : Le nouveau jeu de foot révèle du gameplay et une collaboration avec Cristiano Ronaldo

Avec l’hégémonie de FIFA, difficile pour un studio ou un éditeur de se lancer à l’assaut du marché du jeu de foot, et on peut voir que même eFootball, feu PES, s’est pris les pieds dans le tapis tout récemment. Alors forcément, quand un nouvel acteur vient s’inviter sur le terrain, c’est un petit événement en soi. UFL avait été annoncé lors de la dernière Gamescom, et on avait encore du mal à savoir à quoi s’attendre. Le titre nous avait donné rendez-vous ce soir pour en savoir plus, et c’est via une longue présentation que l’on peut enfin avoir les premiers détails sur UFL.

Un jeu free-to-play soi-disant équitable

UFL est donc développé par le studio anglais Strikerz Inc, et comme on le savait déjà, son modèle économique sera celui du free-to-play.

Vient alors immédiatement en tête la question du pay-to-win, mais le studio assure que UFL sera fair-to-play (ça en fait des expressions), avec des matchs équitables entre les joueurs et joueuses lors du matchmaking. En somme, le jeu nous mettrait systématiquement en face d’opposants à un niveau similaire, avec une courbe de progression qui aiderait à s’améliorer.

On pourra créer son propre club, et plus on jouera, plus notre équipe pourra s’agrandir, avec des transferts de joueurs et le choix des différentes stratégies à adopter. On trouvera alors un mode League pour devenir le meilleur en ligne, mais également des matchs online sans classement, avec du 2vs2 et même du 3vs3. Free-to-play oblige, on aura aussi droit à des missions et à des challenges à effectuer.

UFL ou FUT ?

La force d’UFL, selon le studio, c’est son aspect évolutif. Le jeu est divisé par des saisons, et ne nécessite pas de se procurer une nouvelle version chaque année comme ce que fait FIFA (c’était d’ailleurs la promesse d’eFootball).

Forcément, comme tout bon jeu de foot qui se respecte, UFL aura droit à des ambassadeurs, et pas n’importe lesquels. On retrouve ainsi Oleksandr Zinchenko, Romelu Lukaku, Roberto Firmino et Kevin De Bruyne comme porte-étendards du jeu, et en tête de gondole, Cristiano Ronaldo, qui était présent pour cette vidéo.

Pour le moment, UFL a signé des partenariat avec plusieurs grands clubs, dont l’AS Monaco chez nous, ainsi que :

West Ham United (Angleterre)

Borussia Mönchengladbach (Allemagne)

Sporting CP (Portugal)

Celtic (Ecosse)

Rangers (Ecosse)

Besiktas JK (Turquie)

Shakhtar Donetsk (Ukraine)

A travers cette longue vidéo de présentation, on pourra cependant trouver dommage que le gameplay ne soit pas vraiment prioritaire ici, mais le studio semble vouloir se présenter en détails pour bien qu’on le prenne au sérieux.

Difficile de voir la vraie originalité dans la proposition d’UFL via ces extraits. D’autant plus que le modèle économique inspire déjà des craintes, et certains ont peur que le titre lorgne un peu trop sur le mode FUT de FIFA.

Aucune date précise n’a été annoncée pour UFL, mais le titre sortira bien en 2022, quand il sera prêt, sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.