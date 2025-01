Ubisoft présente l’Animus HUB, l’interface qui va relier tous les jeux Assassin’s Creed

L’Animus à la maison

Ne l’appelez pas pour autant Infinity. Ce HUB – car c’est toujours ce dont il est question – sera finalement l’Animus HUB, en référence à la machine permettant de revivre les souvenirs de nos ancêtres dans l’univers de la série.

Ubisoft précise que c’est sur ce HUB que vous tomberez en premier en démarrant Assassin’s Creed Shadows. Il ne s’agit pas pour autant d’un launcher, mais à travers ce menu, vous pourrez lancer Assassin’s Creed Mirage, Valhalla, Odyssey, et Origins via cette interface si vous les possédez sur votre machine (il faudra juste changer le disque si vous possédez les jeux en physique). Pour ce qui est des anciens épisodes, il ne seront pas pris en charge par l’Animus HUB pour le moment, mais Ubisoft précise que des mises à jour arriveront plus tard pour ajouter de nouvelles fonctions.

Point important : vous ne serez pas obligés d’être connectés à Internet pour utiliser ce HUB, même si des fonctionnalités ne seront pas accessibles si vous n’avez pas de réseau. Via l’Animus HUB, vous trouverez aussi des quêtes spéciales à accomplir, d’abord dans Assassin’s Creed Shadows. L’interface servira aussi à intégrer l’histoire du « présent » de la saga, avec des petits secrets à trouver au fur et à mesure que le HUB évolue. Vous gagnerez des récompenses spéciales en effectuant ces missions, et Ubisoft indique qu’aucun de ces cadeaux ne sera disponible à l’achat (tout sera donc gratuit). On en découvre davantage sur le site officiel de l’éditeur, si vous souhaitez y jeter un coup d’oeil.

Assassin’s Creed Shadows sera disponible à partir du 20 mars prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.