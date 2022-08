Ubisoft dément travailler avec Marvel sur un jeu Blade

L’an prochain, on devrait retrouver le mythique chasseur de vampires Blade dans un nouveau film, qui fera partie intégrante du Marvel Cinematic Universe. Avant cela, on pourra le retrouver dans Marvel’s Midnight Suns, qui a récemment été repoussé mais qui devrait nous arriver avant la fin de l’année fiscale. On pourrait croire que le personnage connaît un regain de popularité auprès du grand public avec tout ça, et il n’aurait pas été étonnant de voir un jeu consacré rien qu’à lui puisse voir le jour, mais c’est aujourd’hui une belle désillusion qui nous attend.

Pas de jeux Marvel chez Ubisoft pour le moment

Sorry to slice up the rumors, we're not making a Blade game but we can't wait to see what our friends at @MarvelStudios are cooking up for next year's movie! — Ubisoft (@Ubisoft) August 22, 2022

Vous avez peut-être vu passer quelques articles mentionnant une rumeur autour d’un potentiel jeu Blade, qui aurait été chapeauté par Ubisoft. Un comédien répondant au nom d’Edwin Gaffney (que l’on a déjà vu dans Detroit Become Human), a posté il y a peu des photos sur son compte Instagram, qui pouvaient laisser penser qu’il travaillait chez Ubisoft sur un jeu Blade.

On pouvait le voir en combinaison de motion capture, katana en mousse à la main, avec des hashtags plus qu’évocateurs à propos de l’éditeur français. Sur l’une des photos, on pouvait même voir le nom de Bassam Tariq, le réalisateur du prochain film Blade. De quoi soulever quelques interrogations.

On aurait pu se demander ce que venait faire le réalisateur du film – dont la production est encore peu avancée – dans un studio de mocap d’un jeu vidéo. Cela fait bien longtemps que les studios de cinéma ont abandonné l’idée de produire des jeux qui adapteraient les films, alors sa présence n’avait rien de logique.

Et il faut croire que tout cela n’avait effectivement pas de sens, puisque Ubisoft s’est empressé de démentir l’information. Chose assez rare pour un éditeur dont les fuites sont légion, et qui prend peu la parole sur ce genre de sujets. Tout laisse donc à penser qu’il n’y a vraiment pas de jeu Blade dans les cartons chez Ubisoft, qui a déjà bien assez de licences à adapter, comme Avatar et Star Wars.