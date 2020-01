Voici la liste complète et officielle des trophées et succès du jeu Firewall Zero Hour. Cela vous permettra d’obtenir le platine sur PS4 et plus précisément, sur PlayStation VR.

Légende du Dark Web

Déverrouiller tous les autres trophées.

Pirate

Remporter une partie solo ou publique en piratant l’ordinateur.

Gagner une partie d’Entraînement publique sans perdre un seul coéquipier.

En défense, gagner une partie de Contrats publique en tuant les 4 attaquants alors que tous vos coéquipiers sont morts.

Faire sauter une porte barricadée par l’ennemi avec une charge de C4 lors d’une partie solo ou publique.

Tuer un joueur en tirant sur sa propre charge de C4 lors d’une partie de Contrats publique.

Effectuer 200 réanimations de joueurs avec le Revive Pistol lors de parties publiques.

Gagner 20 parties en coop publiques.

Tuer votre premier joueur ennemi lors d’une partie de Contrats publique.

Obtenir 4 éliminations confirmées en une partie de Contrats publique.

Gagner une partie de Contrats publique en étant le seul survivant de votre équipe.

Réanimer un joueur allié puis tuer le joueur ennemi qui l’a mis à terre lors d’une partie de Contrats publique.

Obtenir une élimination à longue distance avec un pistolet lors d’une partie de Contrats publique.

Tuer un ennemi lorsqu’il réanime un coéquipier à terre lors d’une partie de Contrats publique.

Terminer le didacticiel.

Tuer 100 I.A. dans des parties d’entraînement en solo ou en coop.

Acheter toutes les armes du jeu.

Acheter tous les équipements et accessoires du jeu.

Gagner une partie de Contrats publique sans perdre un seul coéquipier.

Voler 15 renseignements lors de parties solo ou publiques.

Voler 50 renseignements lors de parties solo ou publiques.

Voler 100 renseignements lors de parties solo ou publiques.

Obtenir 50 éliminations avec des tirs dans la tête lors de parties de Contrats publiques.

Obtenir 100 éliminations avec des tirs dans la tête lors de parties de Contrats publiques.

Obtenir 500 éliminations avec des tirs dans la tête lors de parties de Contrats publiques.

Éliminer un ennemi que vous ne voyez pas lors d’une partie de Contrats publique.

Gagner 100 parties en solo.

