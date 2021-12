Trek to Yomi tranche dans le vif avec un premier trailer de gameplay

Présenté pour la première fois lors de la conférence de Devolver Digital pendant la période de l’E3 2021, Trek To Yomi est le nouveau projet du studio Flying Wild Hog, que l’on connait pour la série Shadow Warrior (dont on attend encore le troisième épisode). Aujourd’hui, le titre dévoile sa première véritable bande-annonce de gameplay.

Un mélange entre Inside et Tsushima

Le style visuel et le contexte du Japon féodal renforcent cette impression d’avoir un titre à la croisée de Ghost of Tsushima et des productions Playdead. Trek to Yomi nous fera suivre l’histoire de Hiroki, un jeune samouraï qui va devoir voyager suite à une terrible tragédie. Ce voyage initiatique sera conté avec une approche cinématographique notamment en jouant sur les angles de caméra.

Cette nouvelle vidéo nous permet de découvrir plusieurs affrontements, où notre héros va devoir trancher les adversaires qu’il croisera, que ce soit dans un village détruit, sur les toits d’une maison ou dans des recoins plus fermés. Des duels semblent aussi être de la partie contre des ennemis plus costauds, comme on peut le voir en fin de bande-annonce. L’aspect noir et blanc donne indéniablement un cachet bien marqué et nul doute que la direction artistique sera l’une des qualités du soft.

Le rendez-vous est donné pour l’année prochaine : Trek to Yomi arrivera au printemps 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Il sera également inclus dans le Game Pass dès sa sortie.