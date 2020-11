Vous venez de faire l’acquisition d’une nouvelle console, vous lancez Borderlands 3 et là c’est le drame : vous n’avez pas vos personnages et vous devez recommencer le jeu. Pas de panique, c’est normal et il est possible de rectifier la situation très facilement sur Xbox Series et beaucoup moins facilement sur PlayStation 5.

Comment transférer sa partie de Borderlands 3 sur Xbox Series ?

Chez Microsoft, tout est simple grâce au Smart Delivery. Si votre compte Xbox est associé à votre Series S ou X, le jeu réussira à trouver tout seul vos sauvegardes.

Comment transférer sa partie de Borderlands 3 sur PS5 ?

Chez Sony, il faut toujours avoir sous la main votre PlayStation 4 avec le jeu installé et à jour ainsi que vos sauvegardes. Et si vous avez plusieurs personnages, il faut même jongler entre les deux machines puisque ce processus doit être fait pour chacun d’entre eux et que vous ne pouvez en transférer qu’un à la fois.

Première étape – l’ancienne gen :

Allumez votre PlayStation 4

Lancez Borderlands 3

Sélectionnez « Jouer »

Sélectionnez « Envoyer sauvegarde » et attendez que le jeu vous signale que l’envoi est terminé

Passez à l’étape suivante

Seconde étape – la nouvelle gen :

Allumez votre PlayStation 5

Lancez Borderlands 3

Sélectionnez « Jouer »

Sélectionnez « Télécharger sauvegarde »

Vous pouvez maintenant sélectionner « Charger personnage » sur la PlayStation 4 pour pouvoir recommencer l’opération avec ce personnage ou bien éteindre votre PS4.

Et voilà, vos personnages sont de retour mais attention, il n’est pas impossible que votre équipement soit incomplet. En effet, si vous n’avez pas pensé à aller lancer le téléchargement des DLC vous-même sur le store, tous les objets obtenus spécifiquement lors de ces campagnes ont été déséquipés. Rassurez-vous, ils vous attendent tout de même dans votre inventaire et pourront être rééquipés dès que les DLC seront installés.

En revanche, il est très probable que vous ayez des problèmes avec vos trophées et votre rang de gardien. Malheureusement, pour les récupérer il faudra attendre des correctifs de la part de Gearbox.

Vous pouvez également consulter toutes nos autres astuces et guides consacrés à Borderlands 3.