Vampire The Masquerade Swansong lâche un trailer et de nouvelles infos

Teasé par Nacon l’année dernière, Vampire The Masquerade Swansong se montre enfin en vidéo à travers un trailer très sanglant. En outre, nous avons droit aux commentaires du designer des quêtes du jeu chez Big Bad Wolf Studio, Eliott Hipeau, qui nous en dit un peu plus sur ce RPG narratif.

Les difficultés d’être un vampire au XXIe siècle

Les développeurs derrière le sympathique The Council retournent donc sur leur genre de prédilection, mais cette fois-ci dans l’univers des vampires avec la licence du célèbre jeu de rôle. On ne le répétera jamais assez mais ce titre n’a rien avoir avec Vampire The Masquarade Bloodlines 2 de Paradox bien qu’il partage le même univers.

Le trailer nous montre donc le tout début du jeu, on nous explique qu’au XXIe siècle, il est difficile de rester cacher en tant que vampire. Même la Camarilla, la plus grande secte qui se charge de garder le secret de leur existence, est en difficulté face à ce monde moderne. L’histoire se déroule dans la ville de Boston aux Etats-Unis où un nouveau prince prend la tête de cette organisation.

La fusillade que l’on voit dans le trailer sera l’élément déclencheur de la narration et ce sera au joueur de trouver qui a commandité cette attaque et pourquoi. On y incarnera trois vampires de trois clans différents. Chacun aura des pouvoir uniques et des perspectives différentes par rapport à cet univers. Il sera possible de remplir une fiche pour chaque personnage afin de leurs assigner des caractéristiques distinctes et ainsi débloquer de nombreux choix pour varier les approches.

Vampire The Masquerade Swansong sortira en 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox series X, Switch et sur PC via l’Epic Games Store.