Un nouveau trailer de gameplay pour Sword Art Online : Alicization Lycoris

Après nous avoir dévoilé un premier trailer et du gameplay et montré le système de customisation et d’exploration, Bandai Namco nous offre un trailer de gameplay se concentrant sur le système de combat pour Sword Art Online : Alicization Lycoris.

Comment abattre de puissants ennemis ?

Le trailer de gameplay nous présente les différentes façons mises à disposition des joueurs afin de combattre et tuer les ennemis du monde de l’Underworld. Rappelons que Sword Art Online : Alicization Lycoris est la suite des aventures de Kirito et reprend les événements de l’arc Alicization présent dans le célèbre visual novel.

En plus d’offrir une aventure haletante en solo, le soft vous donne la possibilité d’unir les forces et compétences de plusieurs joueurs (magie offensive, défensive et magie de guérison) et de plusieurs IA dans le but d’exécuter des attaques de groupe dévastatrices. Tout est dans l’art de la coopération, du travail d’équipe. Combattez à plusieurs et ne faites plus qu’un face à vos adversaires.

Sword Art Online : Alicization Lycoris sortira le 10 juillet sur PlayStation 4, Xbox One et PC.