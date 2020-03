Trackmania Nations va avoir droit à son remake sur PC

En marge de la PAX East, qui fut notamment l’occasion pour Baldur’s Gate 3 de se dévoiler plus largement, se tenait ce week-end et à Lyon la Trackmania Grand League. Un événement destiné aux plus gros fans de cette chouette licence, bien entendu, et dont a profité le développeur Nadeo pour annoncer un nouveau jeu, remake de l’exceptionnel Trackmania Nations.

Un jeu, des promesses

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Trackmania Nations a marqué son monde sur PC en 2006. Ainsi, Nadeo a conscience des attentes qui pèsent sur ses épaules, et entend bien ne décevoir personne, ou du moins essayer. Ainsi, le studio annonce que ce remake, dont on ne sait pas grand chose pour le moment, aura droit à du contenu régulièrement via des mises à jour gratuites.

Mais ce n’est pas tout, puisque le développeur veut rendre l’e-sport « accessible » (selon ses termes) en offrant la possibilité aux joueurs de participer à des compétitions in-game quotidiennes. Il annonce aussi des ligues ouvertes à l’international. Un programme alléchant, pour un jeu qui ne tardera pas à débarquer. Sobrement intitulé Trackmania, il est en effet attendu pour le 5 mai prochain.