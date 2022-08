Tower of Fantasy s’attarde sur sa dimension MMO en vidéo

Souvent comparé à Genshin Impact pour de bonnes raisons (difficile de nier les similarités), Tower of Fantasy se démarque sur un point essentiel : sa dimension sociale. S’il est possible de jouer entre amis dans Genshin Impact, cela est beaucoup plus limité que dans Tower of Fantasy, et Hotta Studio veut aujourd’hui nous le prouver en publiant deux nouvelles vidéos mettant en avant cet aspect du jeu.

L’aventure à plusieurs

Maintenant que le titre a révélé la date de sortie de sa version globale, fixée à la semaine prochaine, la communication s’accélère.

On découvre aujourd’hui une première vidéo de gameplay, qualifiée de « gameplay créatif », qui a pour but de mettre en avant le côté customisation de notre propre aventure, que l’on peut vivre comme on l’entend via plusieurs paramètres. Cela passe évidemment par la création de son personnage, qui promet d’être assez poussée.

La seconde vidéo nous montre tout ce que l’on peut faire dans le jeu, que ce soit seul ou à plusieurs. On pourra arpenter le grand monde ouvert du titre en compagnie d’autres joueurs et joueuses, et on pourra aussi en croiser d’autres qui se baladent comme nous sur la carte, de quoi faire penser à un MMO.

La version globale de Tower of Fantasy sera disponible le 11 août prochain sur iOS, Android et PC.