Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 : Une date pour la démo et le casting complet

Officialisé il y a déjà un mois, la compilation Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 est probablement particulièrement attendue par tous les fans qui ont pu y toucher à l’époque de la PlayStation One. Prévu pour la rentrée, ce retour s’accompagne de quelques nouveautés que l’on vous a déjà présentées. Aujourd’hui, Activision apporte des précisions quant à la démo et au casting complet.

Quand arrivera la démo ?

Première nouvelle, la démo qui avait été annoncée pour celles et ceux qui précommandent le jeu a désormais une date. Appelée Warehouse, celle-ci sera disponible au téléchargement le 14 août prochain sur l’ensemble des plateformes pour les joueurs qui ont réservé leur exemplaire numériquement. Elle permettra d’accéder au tout premier niveau du jeu.

De nouveaux skaters

L’éditeur a aussi mis en ligne une nouvelle bande-annonce. En plus de lâcher des images inédites, celle-ci est surtout l’occasion de présenter les skaters professionnels. On y retrouvera donc tout le casting d’origine mais également de nouveaux sportifs à savoir :

Nyjah Huston

Leo Baker

Leticia Bufoni

Aori Nishimura

Lizzie Armanto

Shane O’Neill

Riley Hawk

Tyshawn Jones

Bien sûr, certains auront remarqué que plusieurs noms sont déjà apparus dans la série, mais ce sera bien la première fois qu’ils seront jouables dans le premier ou le second opus. Par ailleurs, ils arrivent avec leur lot de nouveaux tricks et mouvements.

De quoi attendre encore un peu plus la sortie de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 4 septembre prochain. Le jeu est déjà disponible en précommande à cette adresse avec une édition collector en prime.