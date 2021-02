Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 arrivera bien sur Switch, mais aussi sur PS5 et Xbox Series

On avait peu de doutes étant donné le jeu de pistes auquel on a assisté ce matin sur Twitter, mais Activision a aujourd’hui confirmé l’arrivée de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 sur Nintendo Switch, ainsi que sur next-gen avec des versions améliorées du jeu pour la PS5 et la Xbox Series.

